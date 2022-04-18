Товарные запасы в торговых сетях РФ восстанавливаются – Путин

Товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются, спрос пришел в норму. Об этом заявил Владимир Путин.

Музейные экспонаты из России находились в 27 странах, теперь они возвращаются. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Банки приняли более 10 тысяч заявок в первую неделю действия обновленной льготной ипотеки.