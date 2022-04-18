Ситуация в экономике России и курс рубля стабилизируется – Путин

Ситуация в экономике России и курс рубля стабилизируется. Об этом заявил Владимир Путин.

Кабмин подготовит параметры повышения социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, сообщил Путин.

Российские музейные экспонаты, которые находились в 27 странах, возвращаются. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.