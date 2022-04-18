Ситуация в российской экономике стабилизируется – Путин

Ситуация в российской экономике стабилизируется, рубль возвращается к уровням начала года. Об этом заявил Владимир Путин.

41 поликлиника Москвы прошла комплексную реконструкцию, сообщил Сергей Собянин.

Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. Об этом рассказали в МИД РФ.