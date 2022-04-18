Путин заявил о стабилизации ситуации с инфляцией в РФ

Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что по состоянию на 8 апреля в годовом выражении инфляция составила 17,5%, однако ситуация стабилизируется.

"Сейчас она стабилизируется, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас очень важно поддержать россиян.

"Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют как выросли цены. Нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной", – отметил президент.

Путин добавил, что необходимо постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

