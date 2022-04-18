Динамика продвижения переговоров России и Украины оставляет желать лучшего – Песков

Украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с Россией договоренностях и меняет позиции. Динамика продвижения переговорного процесса оставляет желать лучшего. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил также, что специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР идет по плану.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.