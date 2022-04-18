Правительство утвердило полный перевод госуслуг в цифровой формат

Правительство утвердило концепцию перевода в цифровой формат всех процессов оказания услуг. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

По словам главы кабмина, это позволит к концу 2023 года избавиться от бумажной волокиты и ускорить необходимые процедуры.

Также Михаил Мишустин затронул на совещании создание системы оптовых продовольственных рынков. Правительство уже утвердило концепцию и подготовило перечень конкретных шагов по ее реализации. Система нужна для того, чтобы осуществить поставленную президентом задачу на этот год – увеличить выпуск и поставки качественных, доступных по цене продуктов питания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.