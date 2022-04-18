Кабмин утвердил концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7

Правительство России утвердило концепцию, которая предполагает перевод большинства госуслуг в цифровой формат и предоставление их в режиме 24/7. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что кабмин продолжает создавать условия для комфортного и удобного взаимодействия граждан с государством. Премьер обратил внимание, что в прошлом послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил организовать предоставление абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы люди могли решить жизненные вопросы в удобное для них время, причем без личного посещения.

"Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена", – сказал Мишустин.

По его словам, это позволит к концу 2023 года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.