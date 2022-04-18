Песков усомнился в правильности публикации списка стран, готовых оплачивать газ в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает, что информацию о том, какие страны согласились покупать российский газ за рубли, стоит публиковать. Об этом сообщил ТАСС.

Путин обязательно проведет встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами. О дате встречи сообщит Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

