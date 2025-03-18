Путин прокомментировал возвращение иностранных компаний на российский рынок

Владимир Путин на съезде РСПП подчеркнул, что никто не выгонял иностранные компании с российского рынка. По его словам, они сделали это по собственному решению, под давлением элит своих стран.

По словам президента, важно понимать, что те бизнесмены были опытными и осознавали риски, которые могли возникнуть. Независимо от внешнего давления каждый из них принимал решение о выходе из России осознанно, понимая последствия своих действий.

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