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18 марта, 16:30

Политика

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

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Потребность в объектах инфраструктуры в российских регионах остается высокой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной мастер-планам городов и развитию дорожного хозяйства, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Премьер подчеркнул, что в ближайшие шесть лет необходимо нарастить объемы капитального ремонта многоквартирных домов и коммунальных объектов. Также предстоит привести в нормативное состояние около 85% федеральных трасс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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