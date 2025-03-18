Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Потребность в объектах инфраструктуры в российских регионах остается высокой. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства, посвященной мастер-планам городов и развитию дорожного хозяйства, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Премьер подчеркнул, что в ближайшие шесть лет необходимо нарастить объемы капитального ремонта многоквартирных домов и коммунальных объектов. Также предстоит привести в нормативное состояние около 85% федеральных трасс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.