Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно

Владимир Путин поручил выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье и имущество. Средства будут поступать до полного освобождения региона от ВСУ.

На совещании с правительством глава государства отметил, что выплаты получат 112 620 человек. По его словам, эта мера позволит пострадавшим начать восстановление жилья и приобретение необходимого имущества.

Президент поручил Минфину обеспечить финансирование программы. Глава ведомства Антон Силуанов подтвердил, что поручение будет выполнено.

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