18 февраля, 19:30Политика
Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно
Владимир Путин поручил выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье и имущество. Средства будут поступать до полного освобождения региона от ВСУ.
На совещании с правительством глава государства отметил, что выплаты получат 112 620 человек. По его словам, эта мера позволит пострадавшим начать восстановление жилья и приобретение необходимого имущества.
Президент поручил Минфину обеспечить финансирование программы. Глава ведомства Антон Силуанов подтвердил, что поручение будет выполнено.
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