Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 19:30

Политика

Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно

Путин поручил выплачивать жителям приграничья Курской области по 65 тыс рублей ежемесячно

Путин поручил помочь восстановить КТК после атаки БПЛА

Песков отказался давать оценку переговорам России и США в Эр-Рияде

РФ прекратила соглашение с Украиной об обеспечении безопасности в Азовском море

Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию

Представители России и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 18 февраля

Песков прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Песков заявил, что разговор Трампа и Путина был конструктивным и доброжелательным

Песков сообщил о подготовке новых контактов между Россией и США

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" для потребительских кредитов

Владимир Путин поручил выплачивать ежемесячно по 65 тысяч рублей жителям Курской области, которые потеряли жилье и имущество. Средства будут поступать до полного освобождения региона от ВСУ.

На совещании с правительством глава государства отметил, что выплаты получат 112 620 человек. По его словам, эта мера позволит пострадавшим начать восстановление жилья и приобретение необходимого имущества.

Президент поручил Минфину обеспечить финансирование программы. Глава ведомства Антон Силуанов подтвердил, что поручение будет выполнено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика