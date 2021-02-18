Песков рассказал, заведет ли Кремль аккаунт в соцсети Clubhouse

В Кремле изучают новую социальную сеть Clubhouse, однако в целом считают достаточными уже имеющиеся механизмы информирования о работе кремлевской администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее американский предприниматель Илон Маск пригласил Владимира Путина присоединиться к голосовой социальной сети Clubhouse. Приглашение бизнесмен опубликовал в Twitter, отметив президента России. Кроме того, на русском языке предприниматель добавил, что поговорить с Путиным было бы большой честью. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.