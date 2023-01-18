18 января, 18:00Общество
Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин распорядился в 2023 году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах России. Об этом он рассказал в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".
При крушении вертолета в Броварах погибли восемь сотрудников МВД Украины. Об этом сообщило ведомство.
Актриса Лариса Удовиченко на гастролях попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом заявили СМИ.