Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин распорядился в 2023 году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах России. Об этом он рассказал в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".

При крушении вертолета в Броварах погибли восемь сотрудников МВД Украины. Об этом сообщило ведомство.

Актриса Лариса Удовиченко на гастролях попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом заявили СМИ.