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Новости

18 января, 18:00

Общество

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Новости часа: Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на "Обуховском заводе" в Петербурге

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Вопрос об отсрочке от службы для специалистов ОПК скоро решат – Путин

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин распорядился в 2023 году ликвидировать очереди в детсады во всех регионах России. Об этом он рассказал в ходе общения с рабочими "Обуховского завода".

При крушении вертолета в Броварах погибли восемь сотрудников МВД Украины. Об этом сообщило ведомство.

Актриса Лариса Удовиченко на гастролях попала в больницу с переломом позвоночника. Об этом заявили СМИ.

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