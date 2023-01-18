Путин осмотрел образец электромобиля E-Neva на "Обуховском заводе" в Петербурге

Новый российский электромобиль E-Neva представили Владимиру Путину на "Обуховском заводе" в Санкт-Петербурге. Президент осмотрел прототип, открыл переднюю дверь и заглянул в салон.

Машину разработали в концерне "Алмаз-Антей". Это пятидверный кроссовер, который может проехать без подзарядки до 463 километров. Максимальная скорость машины – 197 километров в час. Производством такого электромобиля готов заняться "АвтоВАЗ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.