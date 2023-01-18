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17:15

Общество

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

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Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

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Минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее инфляции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с рабочими "Обуховского завода". Сотрудники завода подняли вопрос о том, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране

Также президент распорядился ликвидировать очереди в детские сады во всех регионах России. По его словам, вопрос может быть решен в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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