Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции

Минимальный размер оплаты труда будет расти быстрее инфляции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с рабочими "Обуховского завода". Сотрудники завода подняли вопрос о том, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране

Также президент распорядился ликвидировать очереди в детские сады во всех регионах России. По его словам, вопрос может быть решен в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.