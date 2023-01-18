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16:45

Политика

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады во всех регионах РФ

Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Вопрос об отсрочке от службы для специалистов ОПК скоро решат – Путин

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индексация МРОТ и других составляющих реальных доходов граждан должна быть выше уровня инфляции. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими "Обуховского завода" в Санкт-Петербурге.

Создание оборонительных сооружений на рубежах СВО ведут высокими темпами, круглосуточно. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь и гололедицу пообещали в Москве в ближайшие сутки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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