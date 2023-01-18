Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Индексация МРОТ и других составляющих реальных доходов граждан должна быть выше уровня инфляции. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими "Обуховского завода" в Санкт-Петербурге.

Создание оборонительных сооружений на рубежах СВО ведут высокими темпами, круглосуточно. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду, дождь и гололедицу пообещали в Москве в ближайшие сутки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.