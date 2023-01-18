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Политика

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

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Почти все поставленные ранее задачи и планы по производству военной авиа- и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд СВО выполнены. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

Как подчеркнул глава кабмина, теперь необходимо в кратчайшие сроки завершить создание условий для размещения воинских подразделений на оборонительных рубежах. Эти работы ведутся круглосуточно и высокими темпами, заявил Мишустин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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