Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Почти все поставленные ранее задачи и планы по производству военной авиа- и автомобильной техники, а также средств защиты для нужд СВО выполнены. Об этом сообщил Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации.

Как подчеркнул глава кабмина, теперь необходимо в кратчайшие сроки завершить создание условий для размещения воинских подразделений на оборонительных рубежах. Эти работы ведутся круглосуточно и высокими темпами, заявил Мишустин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.