Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти РФ могут ввести отсрочку от срочной военной службы для работников предприятий ОПК. Об этом заявил Владимир Путин.

Пять машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Движение в Беговом районе сильно затруднено в оба направления, сообщил Дептранс.

"Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездок из аэропорта Шереметьево. Об этом рассказали в компании.