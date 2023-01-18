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Новости

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Общество

Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Новости часа: в РФ могут ввести отсрочку от срочной службы для работников предприятий ОПК

Вопрос об отсрочке от службы для специалистов ОПК скоро решат – Путин

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти РФ могут ввести отсрочку от срочной военной службы для работников предприятий ОПК. Об этом заявил Владимир Путин.

Пять машин столкнулись на Ленинградском проспекте. Движение в Беговом районе сильно затруднено в оба направления, сообщил Дептранс.

"Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездок из аэропорта Шереметьево. Об этом рассказали в компании.

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