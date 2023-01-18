Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева, в том числе против гражданского населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Работу 45 маршрутов наземного транспорта в Москве ближайшей ночью продлят до 03:00. Об этом рассказали в Дептрансе.

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов. Об этом сообщили в "РИА Новости".