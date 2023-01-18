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Политика

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева, в том числе против гражданского населения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Работу 45 маршрутов наземного транспорта в Москве ближайшей ночью продлят до 03:00. Об этом рассказали в Дептрансе.

Украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов. Об этом сообщили в "РИА Новости".

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