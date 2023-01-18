Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

Общество

Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Владимир Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и поздравил их с этой датой. Президент РФ отметил, что прорыв блокады много значит не только для жителей ленинградцев, но для всей России. Он также ответил на вопросы о специальной военной операции.

Кроме того, российский лидер побывал в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Там разместили 38 тысяч экспонатов. Это и солдатские письма, и продовольственные карточки, а также боевые вертолеты и танки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика