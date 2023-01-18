Владимир Путин встретился с ветеранами в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и поздравил их с этой датой. Президент РФ отметил, что прорыв блокады много значит не только для жителей ленинградцев, но для всей России. Он также ответил на вопросы о специальной военной операции.

Кроме того, российский лидер побывал в мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Там разместили 38 тысяч экспонатов. Это и солдатские письма, и продовольственные карточки, а также боевые вертолеты и танки.

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