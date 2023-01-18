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Общество

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

Путин призвал всегда сохранять в народной памяти подвиг блокадного Ленинграда

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Владимир Путин в день 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и поздравил их с этой датой. Он отметил, что знания о подвиге защитников должны передаваться будущим поколениям.

Кроме того, президент подчеркнул, что эта дата имеет большое значение для жителей всей России, а не только ленинградцев. Также Путин ответил на вопросы о специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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