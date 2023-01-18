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Общество

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Владимир Путин почтил память защитников Ленинграда

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Владимир Путин 18 января почтил память защитников Ленинграда. По случаю 80-летия прорыва блокады города он возложил цветы к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области. У мемориала президента встретил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава государства возложил к основанию памятника букет красных роз под звуки горна. Горнист почетного караула исполнил мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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