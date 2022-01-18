Мишустин поручил губернаторам увеличить объемы тестирования на COVID-19

Михаил Мишустин поручил главам регионов принять меры по увеличению объемов тестирования на коронавирус. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По его словам, нужно обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения.

"Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшую неделю таких регионов 32", – отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что несоблюдение норматива наблюдается в Ставропольском крае, Хакасии, Тыве, Архангельской области и ряде других субъектов. Мишустин напомнил, что несоблюдение этого показателя может повлечь искажение реальной ситуации по количеству заболевших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.