Правительство РФ обсудит новые меры по борьбе с коронавирусом 18 января

Правительство РФ обсудит новые меры по борьбе с коронавирусом во вторник, 18 января. Этого требует "Омикрон"-штамм, он уже выявлен в России, кривая заболеваемости возросла за полторы недели.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России подтвердили 31 252 новых случая коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Калмыкии, Чукотском автономном округе, Ульяновской области и Забайкальском крае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.