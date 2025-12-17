Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Владимир Путин наградил Героев России, которые участвовали в операции по освобождению Северска. Президент отметил, что взятие этого важного города проходило в сложнейших условиях, а также открыло возможности для дальнейшего наступления.



В Московском медицинском клиническом центре "Вороновский" оказывают уникальную помощь бойцам СВО. Пациентов на всех этапах сопровождают персональные менеджеры, поэтому отношение к каждому особенное.

Жители Москвы стали интересоваться, на каких условиях можно отменить туры в Таиланд. Сомнения в том, стоит ли ехать на отдых, возникли из-за обострения конфликта с Камбоджей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

