Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 декабря

Путин наградил Героев России за освобождение Северска

Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Путин указал, что российская армия завоевала и удерживает инициативу по всей линии фронта

Владимир Путин заявил о безусловном достижении целей спецоперации

Путин заявил, что ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов за год

В Москве начался завершающий этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

Начался ключевой этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

Собянин объявил об открытии центра практической подготовки для машиностроения

Сергей Собянин рассказал о центре практической подготовки для машиностроения

Владимир Путин наградил Героев России, которые участвовали в операции по освобождению Северска. Президент отметил, что взятие этого важного города проходило в сложнейших условиях, а также открыло возможности для дальнейшего наступления.

В Московском медицинском клиническом центре "Вороновский" оказывают уникальную помощь бойцам СВО. Пациентов на всех этапах сопровождают персональные менеджеры, поэтому отношение к каждому особенное.

Жители Москвы стали интересоваться, на каких условиях можно отменить туры в Таиланд. Сомнения в том, стоит ли ехать на отдых, возникли из-за обострения конфликта с Камбоджей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикамедицинаобществогородтуризмвидеоЕкатерина Фоменко

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика