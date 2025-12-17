17 декабря, 17:15Политика
Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ
Российские военные перемалывают элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых готовили в западных военных центрах. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
Президент отметил, что российская армия находится на подъеме, а у страны появляется новое оружие, которого нет ни у кого в мире. До конца этого года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс "Орешник".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.