Путин заявил, что российские военные перемалывают элитные части ВСУ

Российские военные перемалывают элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых готовили в западных военных центрах. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Президент отметил, что российская армия находится на подъеме, а у страны появляется новое оружие, которого нет ни у кого в мире. До конца этого года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс "Орешник".

