Новости

Новости

17 декабря, 16:15

Политика

Путин указал, что российская армия завоевала и удерживает инициативу по всей линии фронта

Владимир Путин провел совещание об обстановке в зоне СВО

Российская армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Президент отметил, что у России появляется новое оружие, которого нет ни у кого в мире. До конца этого года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс "Орешник". Также уже прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Наталия ШкодаРоман Карлов

