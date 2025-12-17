Путин указал, что российская армия завоевала и удерживает инициативу по всей линии фронта

Российская армия завоевала и удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта в зоне СВО. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Президент отметил, что у России появляется новое оружие, которого нет ни у кого в мире. До конца этого года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс "Орешник". Также уже прошли успешные испытания стратегической крылатой ракеты "Буревестник" и безэкипажного подводного аппарата "Посейдон".

