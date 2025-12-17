В Москве начался завершающий этап подготовки к "Итогам года с Владимиром Путиным"

В Москве завершают приготовления к мероприятию "Итоги года с Владимиром Путиным", которое совместит формат прямой линии и большой пресс-конференции президента. Эфир стартует 19 декабря в 12:00.

Журналистам уже разослали правила посещения. На мероприятие не допустят с баннерами, флагами, гироскутерами, шариками и воздушными змеями. Также СМИ попросили не приносить плакаты форматом больше А4, чтобы они не мешали работе операторов и фотографов.

Задать вопросы президенту смогут и иностранные журналисты, в том числе из недружественных стран. На данный момент от россиян поступило уже более 1,6 миллиона обращений, прием которых продолжится вплоть до окончания эфира.

