Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

Дмитрий Песков поздравил Андрея Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России. Пресс-секретарь президента является председателем попечительского совета организации.

Песков пожелал Филатову успехов и дальше, не покладая рук, работать над тем, чтобы не только сохранять высочайший уровень российских шахмат, но и дальше нести вид спорта в массы.

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