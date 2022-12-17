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17 декабря, 18:30

Общество

Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

Песков поздравил Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России

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Дмитрий Песков поздравил Андрея Филатова с переизбранием на пост главы Федерации шахмат России. Пресс-секретарь президента является председателем попечительского совета организации.

Песков пожелал Филатову успехов и дальше, не покладая рук, работать над тем, чтобы не только сохранять высочайший уровень российских шахмат, но и дальше нести вид спорта в массы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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