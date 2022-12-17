Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин в пятницу в течение всего дня работал в штабе.

Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.