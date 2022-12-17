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Политика

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

Путин ознакомился с работой объединенного штаба войск, задействованных в СВО

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Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Путин в пятницу в течение всего дня работал в штабе.

Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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