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17 ноября, 12:15

Политика

Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца откровенным и детальным

Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца откровенным и детальным

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Телефонный разговор Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был откровенным и детальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, "все элементы складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога". Песков также подчеркнул, что Путин открыт к разговору, президент неоднократно об этом говорил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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