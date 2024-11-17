Песков назвал телефонный разговор Путина и Шольца откровенным и детальным

Телефонный разговор Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был откровенным и детальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, "все элементы складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога". Песков также подчеркнул, что Путин открыт к разговору, президент неоднократно об этом говорил.

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