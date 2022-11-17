Зерновая сделка будет продлена в прежнем формате – Песков

Зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что Москва получила от ООН заверения в том, что экспорт продовольствия и удобрений в рамках продления зерновой сделки продолжится.

По его словам, о бессрочном продлении сделки речи не шло. Но дипломатическая работа продолжится с целью полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы на пути экспорта зерна и удобрений.

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