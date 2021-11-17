Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве почти на 23%

Заболеваемость коронавирусом в Москве снизилась почти на четверть. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такого эффекта помогли добиться несколько факторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.