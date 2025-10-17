Встреча Путина и Трампа может состояться через 2 недели в Будапеште

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться уже через 2 недели в Будапеште. Венгерский премьер Виктор Орбан уже подтвердил готовность предоставить площадку для переговоров.

Решение о втором двустороннем саммите было принято во время телефонного разговора лидеров России и США. Сама беседа длилась 2,5 часа. Обсуждали пути урегулирования украинского конфликта и экономическое сотрудничество России и США.

