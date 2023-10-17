Путин встретился с Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае

Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума "Один пояс – один путь" в Китае. По словам президента, позиции двух стран далеко не всегда совпадают, однако чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями. Отношения между Россией и Венгрией на протяжении десятилетий строились на основе учета интересов друг друга, отметил Путин.

Глава российского государства приглашен на форум "Один пояс – один путь" в качестве главного гостя. Он выступит на открытии форума 18 октября вторым после председателя КНР Си Цзиньпина, а также проведет встречи с рядом руководителей азиатских государств.

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