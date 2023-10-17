Владимир Путин прибыл в Китай на открытие форума "Один пояс, один путь"

Владимир Путин прибыл в Китай. Самолет российского президента приземлился в пекинском международному аэропорту Шоуду. Сообщается, что во время визита президент РФ выступит на открытии форума "Один пояс – один путь" и проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых – с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча лидеров Китая и России запланирована на 18 октября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.