Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Владимир Путин проголосовал на выборах в электронном формате.

Президент находится на самоизоляции из-за контактов по ковиду. Поэтому в первый день голосования он сделал свой выбор онлайн из резиденции, расположенной в Ново-Огареве.

"Дорогие друзья! Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг в онлайн, в электронном формате", – сказал Путин.

Глава государства также призвал россиян отдать свой голос на выборах.

"В целом, рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор", – отметил Путин.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.