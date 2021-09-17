Путин подписал указ о выплате 50 тыс руб защитникам и жителям блокадного Ленинграда

Защитникам и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей. Указ о единовременной выплате подписал Владимир Путин. Он уже опубликован на сайте Кремля.

Выплата приурочена к 80-й годовщиной открытия Дороги жизни. Ее получат люди, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Выплаты получат в том числе и те, кто живет за пределами России – в странах Прибалтики, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.