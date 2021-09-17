Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться

Владимир Путин призвал вовремя ревакцинироваться от коронавируса. Об этом президент заявил во время видеоконференции с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этим титрами, которые должны защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции", – сказал Путин.

Владимир Путин сейчас находится на самоизоляции. Голосовать на выборах в Госдуму он будет онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.