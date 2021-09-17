Путин подписал указ о выплате 50 тыс рублей блокадникам Ленинграда

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитниками и жителям блокадного Ленинграда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни постановляю произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", постоянно проживающим на территории РФ, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья", – говорится в документе.