Путин призвал помочь Афганистану обрести мир и стабильность

Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан стал независимым, нейтральным, единым и демократическим государством. Об этом Владимир Путин заявил на совместной встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам президента, сейчас люди бегут из Афганистана из-за тяжелой и нестабильной ситуации.

Путин также заявил, что нужно провести работу с США и другими западными странами о поэтапной разморозке резервов Афганистана. В противном случае, отсутствие средств может подтолкнуть новые власти страны к наркоторговле, подчеркнул президент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.