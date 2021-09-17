Путин призвал россиян вовремя ревакцинироваться

Президент России Владимир Путин призвал граждан "не забывать вовремя ревакцинироваться".

Глава государства отметил, что в его окружении заразились коронавирусом некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы.

Ранее Путин заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. По словам президента, заболели сразу несколько десятков человек.

Как сообщал Песков, российский лидер абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. По его словам, самоизоляция Путина будет длиться минимум неделю.