Путин проголосует на парламентских выборах онлайн

Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму с помощью системы дистанционного электронного голосования. При этом дата пока неизвестна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что президент заранее зарегистрировался для участия в дистанционном голосовании. Он находится на самоизоляции из-за контактов по коронавирусу.

На сессии ОДКБ Путин рассказал, что многие из его круга заболели. Но у него самого высокие антитетела, по результатам тестов президент абсолютно здоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.