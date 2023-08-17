Путин начал заседание Госсовета по вопросам развития общественного транспорта

Владимир Путин в данный момент проводит в Кремле заседание президиума Государственного совета, посвященное вопросам развития общественного транспорта в стране. С основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Кроме того, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Курской области Романа Старовойта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.