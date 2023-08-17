Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Транспорт

ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов – Путин

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Добраться из Москвы в Санкт-Петербург по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали можно будет всего за 135 минут. Это почти в два раза быстрее, чем есть на данный момент. О том, что момент реализации этого проекта настал, сообщил Владимир Путин в ходе запуска движения по МЦД-3 в столичном "Манеже".

По словам президента, реализация этого проекта будет чрезвычайно важна для экономики страны. С запуском высокоскоростной магистрали путь между Тверью и Москвой составит всего 39 минут, а между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом – 29 минут.

В перспективе рассматривают варианты строительства магистрали из Москвы в Воронеж, из Нижнего Новгорода в Казань, из Казани на Урал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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