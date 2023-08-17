Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:30

Общество

Новости часа: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Новости часа: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Московского международного кинокластера

Новости часа: эвакуированным в Москву пациентам из Дагестана назначили лечение

Новости часа: Путин и Собянин 17 августа запустят движение по МЦД-3

Путин и Собянин запустят движение по МЦД-3 17 августа

Путин предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки после ЧП

Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Шойгу осмотрел экспозицию военной техники на стенде Китая на форуме "Армия–2023"

Путин призвал участников "Армии" обратить внимание на гражданскую продукцию

Новости часа: Путин обсудил с СБ РФ обеспечение безопасности в информационном пространстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. Соответствующее поручение дал президент по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" в мае этого года.

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за жары до 31 градуса. Это данные Гидрометцентра.

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