Новости часа: Путин поручил рассмотреть возможность создания кинокластера в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. Соответствующее поручение дал президент по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России" в мае этого года.

Около 240 лифтов заменили в медучреждениях Москвы с начала года. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за жары до 31 градуса. Это данные Гидрометцентра.