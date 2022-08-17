Кабмин РФ выделит почти 2,5 млрд рублей на поддержку временно закрытых аэропортов

Правительство выделит еще 2,5 миллиарда рублей для поддержки простаивающих аэропортов на юге и в центральной России. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Часть аэропортов закрыты с 24 февраля, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре и других городах. Накануне Росавиация продлила запрет на полеты еще на неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.