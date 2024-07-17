17 июля, 14:30Экономика
Путин заявил о риске нехватки электроэнергии в регионах из-за роста майнинга криптовалют
Рост добычи криптовалют может негативно повлиять на электропотребление в регионах РФ. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Российский президент отметил, что неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Подобная ситуация зафиксирована в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
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