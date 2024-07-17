Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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17 июля, 14:30

Экономика

Путин заявил о риске нехватки электроэнергии в регионах из-за роста майнинга криптовалют

Путин заявил о риске нехватки электроэнергии в регионах из-за роста майнинга криптовалют

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Рост добычи криптовалют может негативно повлиять на электропотребление в регионах РФ. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент отметил, что неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Подобная ситуация зафиксирована в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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