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17 июля, 21:15

Происшествия

Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста

Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста

Путин провел совещание по обстановке на Крымском мосту после теракта

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Владимир Путин потребовал представить конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста. Об этом президент заявил на совещании по ситуации после теракта.

Глава государства также подчеркнул, что ответ со стороны России после атаки Украины будет, и Минобороны уже готовит соответствующие предложения. О текущей обстановке на Крымском мосту президенту доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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