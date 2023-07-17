Путин потребовал представить предложения по повышению безопасности Крымского моста

Владимир Путин потребовал представить конкретные предложения по повышению безопасности Крымского моста. Об этом президент заявил на совещании по ситуации после теракта.

Глава государства также подчеркнул, что ответ со стороны России после атаки Украины будет, и Минобороны уже готовит соответствующие предложения. О текущей обстановке на Крымском мосту президенту доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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