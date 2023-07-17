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17 июля, 20:45

Происшествия

Путин провел совещание по обстановке на Крымском мосту после теракта

Путин провел совещание по обстановке на Крымском мосту после теракта

Путин поручил детально разобраться в теракте на Крымском мосту

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Владимир Путин провел совещание по обстановке на Крымском мосту после ночного теракта. Президент поручил детально разобраться в произошедшем и потребовал дополнительных предложений по повышению безопасности Крымского моста.

По текущей обстановке первым доклад сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил о том, что опоры не повреждены, а полная картина по возможному запуску автодвижения появится позже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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